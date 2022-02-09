Лыжное двоеборье, Олимпийские игры — 2022: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 9 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны первые медали в лыжном двоеборье (прыжки с трамплина HS-109 + гонка на 10 км). Прыжковая часть начнётся в 11:00 мск. Начало гонки на 10 км запланировано на 14:00 мск.

В прямом эфире соревнования покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. После четвёртого дня соревнований в медальном зачёте лидирует Швеция (4 золотые, 1 серебряная, 1 бронзовая медали). Россия идёт седьмой (2-3-5).



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