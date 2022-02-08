Видео: цветочная церемония с участием Терентьева, завоевавшего бронзу в спринте на ОИ-2022

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) прошла цветочная церемония награждения победителя и призёров конькового спринта.

Напомним, гонку выиграл норвежский лыжник Йоханнес Клебо (это его четвёртое олимпийское золото). Вторым финишировал итальянец Федерико Пеллегрино, бронзу завоевал россиянин Александр Терентьев.

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Олимпийские игры. Лыжные гонки. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.58,06.

2. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,26.

3. Александр Терентьев (Россия) +1,31.

4. Йони Мяки (Финляндия) +2,12.

5. Артём Мальцев (Россия) +3,59.

6. Оскар Свенссон (Швеция) +6,17.

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