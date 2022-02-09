Санный спорт, Олимпийские игры — 2022, мужчины: когда начнётся, по какому каналу смотреть
Поделиться
Сегодня, 9 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в мужских соревнованиях по санному спорту среди двоек. Начало первой попытки запланировано на 15:20 мск. Финальный старт начнётся в 16:35.
В прямом эфире соревнования саночников покажет «Матч! Арена».
Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
Комментарии
- 9 февраля 2022
-
12:26
-
12:25
-
12:24
-
12:22
-
12:15
-
12:14
-
12:12
-
12:11
-
12:10
-
12:06
-
12:06
-
12:04
-
12:00
-
12:00
-
11:57
-
11:49
-
11:42
-
11:40
-
11:38
-
11:26
-
11:25
-
11:19
-
11:15
-
11:14
-
11:09
-
11:01
-
10:58
-
10:54
-
10:54
-
10:53
-
10:51
-
10:46
-
10:45
-
10:42
-
10:40
Партнерский контент