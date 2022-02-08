Отец Клебо: победа Йоханнеса тронула моё сердце. Это было просто потрясающе

Хакон Клебо, отец и менеджер норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, поделился эмоциями от победы сына в спринте на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Это было потрясающе, просто потрясающе. Когда он позвонил мне, слов было сказано немного. Разговор получился эмоциональным, потому что мы оба знали, что вложили в это золото. Его победа тронула моё сердце, сейчас вы разговариваете с гордым отцом. Я невероятно горжусь им. Это отразилось в нашем разговоре, хоть и не было сказано. Когда вы хорошо знаете друг друга, вам не нужно слов.

Я всегда волнуюсь, когда он соревнуется. Мне мало нужно. Но даже несмотря на то что пролог прошёл для Йоханнеса не лучшим образом, он показал, на что способен», — приводит слова старшего Клебо VG.

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