Россия — США, кёрлинг, Олимпийские игры — 2022: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 9 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) стартует мужской турнир по кёрлингу. Сборная России в первом матче сыграет с командой США. Начало встречи запланировано на 15:05 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Игра».

Мужской турнир по кёрлингу на Олимпиаде завершится 19 февраля.

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.



Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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