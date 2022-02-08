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Саночнице Татьяне Ивановой вручили бронзу зимних Олимпийских игр — 2022. Видео

Саночнице Татьяне Ивановой вручили бронзу зимних Олимпийских игр — 2022. Видео
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На зимних Олимпийских играх в Пекине завершились соревнования по санному спорту среди женщин. Победу по сумме четырёх попыток одержала немецкая саночница Натали Гайзенбергер. Второе место заняла её соотечественница Анна Беррайтер. Российская саночница Татьяна Иванова стала бронзовым призёром. Медали их обладательницам были вручены прямо на треке сразу после окончания заездов.

Бронза Ивановой стала первой в истории олимпийской медалью российских саночниц в женских одноместных санях. Ранее Татьяна становилась серебряным призёром Игр-2014 в эстафете. В ходе сезона-2021/2022 Иванова получила серьёзную травму во время предолимпийской недели в Китае, но успела восстановиться и вернулась на трек за медалью.

Права на видео принадлежат ООО «Телеспорт Медиа». Посмотреть видео можно на сайте «Telesport».

Татьяна Иванова, санный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Татьяна Иванова, санный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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