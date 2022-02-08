Президент Франции отреагировал на победу Кентена Фийона Майе на Олимпийских играх — 2022

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на победу французского биатлониста Кентена Фийона Майе в индивидуальной гонке на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Это первая личная олимпийская медаль спортсмена. Второй результат показал белорус Антон Смольский, третий – норвежец Йоханнес Бё.

«Кентен Фийон Майе – олимпийский чемпион! Какое выступление для завоевания первого золота для Франции на Олимпийских играх – 2022 в Пекине! Он становится новым эталоном биатлона», — написал Макрон в своём «твиттере».

Ранее Фийон Майе принёс сборной Франции серебряную медаль в смешанной эстафете, финишировав вслед за норвежцем Йоханнесом Бё.

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