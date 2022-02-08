Роднина: за что критиковать Уайлда? Большинство россиян мечтает уехать в США

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на бронзу российского сноубордиста Вика Уайлда в параллельном гигантском слаломе.
«Здорово! Он у нас давно гражданин Российской Федерации. Вик — наш парень! Когда наши девочки выходят за американца, это нормально. Откуда эта критика? Мол, он не наш… Его бывшая жена отогрела и сделала его чемпионом. За что критиковать Уайлда? Большинство россиян мечтает уехать в США. А Вик у нас живёт. А когда к нам приезжают иностранцы? И мы начинаем критиковать за это. Что же это получается? Двойные стандарты! А Вика ещё раз поздравляю с бронзой! Молодец», — приводит слова Родниной «Спорт-экспресс».
Уайлд получил гражданство России в 2012 году, до этого он выступал за США. На Олимпиаде-2014 в Сочи Уайлд стал чемпионом в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе.
- 8 февраля 2022
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