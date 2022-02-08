Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Роднина: за что критиковать Уайлда? Большинство россиян мечтает уехать в США

Роднина: за что критиковать Уайлда? Большинство россиян мечтает уехать в США
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на бронзу российского сноубордиста Вика Уайлда в параллельном гигантском слаломе.

«Здорово! Он у нас давно гражданин Российской Федерации. Вик — наш парень! Когда наши девочки выходят за американца, это нормально. Откуда эта критика? Мол, он не наш… Его бывшая жена отогрела и сделала его чемпионом. За что критиковать Уайлда? Большинство россиян мечтает уехать в США. А Вик у нас живёт. А когда к нам приезжают иностранцы? И мы начинаем критиковать за это. Что же это получается? Двойные стандарты! А Вика ещё раз поздравляю с бронзой! Молодец», — приводит слова Родниной «Спорт-экспресс».

Уайлд получил гражданство России в 2012 году, до этого он выступал за США. На Олимпиаде-2014 в Сочи Уайлд стал чемпионом в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе.

Вик Уайлд, сноуборд — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Вик Уайлд, сноуборд — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Когда мужчина не сдерживает слёзы! Вик Уайлд снова завоевал для России медаль и зарыдал Когда мужчина не сдерживает слёзы! Вик Уайлд снова завоевал для России медаль и зарыдал
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022