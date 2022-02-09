Расписание трансляций зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине 10 февраля

10 февраля на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) будут разыграны восемь комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание трансляций.

Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований и трансляций

10 февраля. 6-й день — 8 комплектов медалей

4:30. Сноуборд, хафпайп, женщины («Матч! Страна»).

4:30. Фигурное катание, мужчины, произвольная программа («Россия-1»)

9:15. Горнолыжный спорт, суперкомбинация, слалом, мужчины («Матч! Арена»).

10:00. Лыжные гонки, гонка на 10 км, классический стиль, женщины (Первый канал).

10:20. Сноуборд, сноуборд-кросс, мужчины («Матч ТВ», «Матч! Страна»).

14:50. Фристайл, акробатика, микст («Матч ТВ»).

15:00. Конькобежный спорт, 5000 м, женщины («Матч ТВ», «Матч! Арена»).

16:30. Санный спорт, эстафета («Матч ТВ»).



Кёрлинг. Женщины

4:05. 1-й тур. Россия — США («Матч! Игра»).



Кёрлинг. Мужчины

9:05. 2-й тур. Россия — Китай («Матч ТВ», «Матч! Игра»).

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