Автор композиции к короткой программе Семененко оценил выступление фигуриста на Олимпиаде

Актёр и певец Надим Нааман оценил выступление российского фигуриста Евгения Семененко в короткой программе на Олимпийских играх – 2022. Ученик Алексея Мишина катался под композицию Наамана What Is It About Her?

«Итак, это произошло на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Горжусь! Песня What Is It About Her? из моего альбома в исполнении блестящего Евгения Семененко», — написал Нааман на своей странице в «Твиттере».

Семененко безошибочно откатал программу с двумя четверными прыжками, получил от судей 95,76 балла и занимает седьмое место перед произвольной программой, которую мужчины покажут в четверг, 10 февраля. В короткой программе 18-летний Семененко, который дебютирует на Олимпийских играх, стал лучшим из российских фигуристов.