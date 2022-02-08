Автор композиции к короткой программе Семененко оценил выступление фигуриста на Олимпиаде
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Актёр и певец Надим Нааман оценил выступление российского фигуриста Евгения Семененко в короткой программе на Олимпийских играх – 2022. Ученик Алексея Мишина катался под композицию Наамана What Is It About Her?
«Итак, это произошло на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Горжусь! Песня What Is It About Her? из моего альбома в исполнении блестящего Евгения Семененко», — написал Нааман на своей странице в «Твиттере».
Семененко безошибочно откатал программу с двумя четверными прыжками, получил от судей 95,76 балла и занимает седьмое место перед произвольной программой, которую мужчины покажут в четверг, 10 февраля. В короткой программе 18-летний Семененко, который дебютирует на Олимпийских играх, стал лучшим из российских фигуристов.
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