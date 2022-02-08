Дедушка Клебо: теперь у Йоханнеса есть золото. Олимпиада только началась, не забывайте

Коре Хёсфлот, дедушка и тренер норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, поделился эмоциями от победы внука в спринте на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«Слёзы выступили не только в уголочке глаз – они текли по щекам. Сначала мы сидели на диване. Потом подскочили и кричали. Жена вытащила шампанское. Откупориваем бутылку прямо сейчас. Мы разговариваем с Йоханнесом каждый день по FaceTime. Сегодня рано, перед гонкой, я послал ему только одно сообщение. Я видел, что он прочёл его, и успокоился. «Сегодня твой день, Йоханнес. Удачи. Привет от дедушки», — написал я.
После пролога мы немного напряглись. Но у него такой соревновательный инстинкт, равного которому нет. Это невозможно натренировать – дано от природы. Я был рядом с ним с самого рождения. Уже с начала нашего сотрудничества я увидел в нём это качество, с самого его детства: ко всему, что он делает, он желает приложить огромные усилия, которые для этого требуются. Сейчас он получает плоды этой основательной работы.
За все эти годы я написал ему бесчисленное количество тренировочных программ, и никогда не подписывался под ними как тренер. Всегда писал «дедушка». Сегодняшняя гонка – нечто иное по сравнению со скиатлоном. Теперь у него есть золото. Ощущение совсем другие. Не забывайте, Олимпиада только началась», — приводит слова Хёсфлота VG.
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- 8 февраля 2022
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