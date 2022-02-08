Чудинов: Иванова — человек из стали! Её олимпийский цикл длился восемь лет

Главный тренер сборной по санному спорту Сергей Чудинов прокомментировал бронзу Татьяны Ивановой на Играх-2022 в Пекине. Это первая олимпийская награда женской сборной России по санному спорту в истории.

Отметим, что по ходу сезона-2021/2022 Иванова получила серьёзную травму во время предолимпийской недели в Китае, но вернулась на трек за медалью.



«В третьем заезде я волновался как никогда в жизни. Не знаю, почему… По тренировкам мы знали, какой инвентарь у соперников. Они сделали большой шаг вперёд. И тот результат, который мы имеем… И всё это вкупе с психологической борьбой и страхом трассы, где была получена травма. Иванова – человек из стали! Её олимпийский цикл длился восемь лет, она столько внутри накопила. И, когда я её обнял на финише, у неё потекли слёзы: только всхлипывала и улыбалась, сил не было», — приводит слова Чудинова пресс-служба ОКР в своём телеграм-канале.