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Степанова: надеюсь, Владимир Путин будет смотреть лыжные гонки

Степанова: надеюсь, Владимир Путин будет смотреть лыжные гонки
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Российская лыжница Вероника Степанова после выступления в спринте на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) в ироничной форме высказалась о любимых видах спорта президента России Владимира Путина.

Степанова не сумела побороться за олимпийские медали, выбыв в полуфинальной стадии. Золото завоевала шведка Йонна Сундлинг. Серебряным призёром стала её соотечественница Майя Дальквист. Бронза досталась американке Джессике Диггинс.

«Я надеюсь, Владимир Путин будет смотреть лыжные гонки. Мне было обидно, когда он сказал, что его любимые виды спорта фигурное катание, прыжки с трамплина, хоккей. Очень хотела бы, чтобы в его списке были лыжные гонки (в шутливой форме)!» — передаёт слова Степановой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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Вероника Степанова, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Вероника Степанова, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

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