Вяльбе поздравляла Терентьева, Иванова целовала медаль. Фото бронзовых призёров из Пекина

Сегодня, 8 февраля, лыжник сборной России Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль в спринте коньковым ходом на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). В финальном забеге Терентьев показал третий результат. Он проиграл норвежцу Йоханнесу Клебо, завоевавшему золото, и итальянцу Федерико Пеллегрино, на счету которого серебро.

Другой россиянин Артём Мальцев показал в финале пятый результат. Сергей Устюгов выбыл из борьбы на стадии полуфинала. Александр Большунов принял решение не выступать в спринте.

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На зимних Олимпийских играх в Пекине в соревнованиях по санному спорту были разыграны медали среди женщин. Победу по сумме четырёх попыток одержала немецкая саночница Натали Гайзенбергер. Второе место заняла её соотечественница Анна Беррайтер. Российская спортсменка Татьяна Иванова стала бронзовым призёром. Это первая олимпийская медаль женской сборной России по санному спорту в истории. Ещё одна россиянка Виктория Демченко не сумела отобраться в финальную попытку, заняв 28-е место по сумме трёх спусков.

Лучшие фото бронзовых призёров на Олимпийских играх в Пекине — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.