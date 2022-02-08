Йоханнес Клебо опубликовал в «Инстаграме» пост после победы в спринте на Олимпиаде-2022

Лыжник сборной Норвегии Йоханнес Клебо опубликовал в «Инстаграме» пост после победы в коньковом спринте на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, бронзу завоевал россиянин Александр Терентьев.

Примечательно, что это четвёртое олимпийское золото 25-летнего Клебо в карьере и второе личное. Также Йоханнес является шестикратным чемпионом мира, победителем «Тур де Ски» и двукратным обладателем Кубка мира.

«Словами не описать это чувство. Мы сделали это!» — обратился к подписчикам норвежец.

Публикация доступна в «инстаграме» Йоханнеса Клебо.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.