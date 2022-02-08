Хейди Венг сообщила, что не выступит на зимних Олимпийских играх — 2022

Норвежская лыжница Хейди Венг сообщила, что не выступит на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.
Венг и её соотечественница Анне Кьерсти Кальво только накануне вернулись на родину после 10-дневной изоляции в Италии, где заразились. Ранее сообщалось, что Кальво в олимпийской сборной заменила Рагниль Хага. Вопрос об участии Венг в Играх-2022 был открыт.
«Мечта о реванше на Олимпийских играх для меня разбита. Это «всего лишь» Олимпиада, но всё-таки грустно. Хочу особо поблагодарить свою семью и Анне Кьерсти. Вместе с ней мы смеялись, плакали, злились и впадали в отчаяние вместе. Моя спасительница!
Будьте добры друг к другу и берегите друг друга. Это были трудные годы для всех нас. Мне очень повезло, что в других ситуациях я была здорова и успешна. Теперь, надеюсь, что ещё выступлю в гонках Кубка мира, когда буду готова к борьбе.
Удачи на Олимпиаде всем, кто сейчас там», – написала Венг на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Хейди Венг в «Инстаграме».
- 8 февраля 2022
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