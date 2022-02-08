Самуэльссон опубликовал в «Инстаграме» пост после провала в индивидуальной гонке на ОИ

Олимпийский чемпион в эстафете, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон опубликовал в «Инстаграме» пост после неудачного выступления в индивидуальной гонке на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Самуэльссон занял 30-е место, допустив 3 промаха. Примечательно, что Себастиан, являющийся одним из лидеров мирового биатлона по скорости, проиграл ходом лидеру почти 3 минуты.

«Это было нехорошо», — резюмировал гонку Самуэльссон.

Публикация доступна в «инстаграме» Себастиана Самуэльссона.

«Мы знаем, что ты можешь», — написала в комментариях к посту шведская биатлонистка Ханна Эберг.

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