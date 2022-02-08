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Вяльбе объяснила неудачу Устюгова в спринте

Вяльбе объяснила неудачу Устюгова в спринте
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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объяснила, почему Сергей Устюгов не сумел побороться за медаль в коньковом спринте на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

По итогам полуфиналов Устюгов не попал в финальную шестёрку.

«Мне сегодня безумно жалко и обидно за Серёгу Устюгова. Всё-таки он большой трудяга и заслуживает медали. И очень обидно, что его на прошлые Олимпийские игры абсолютно несправедливо не пригласили. Там у него были бы совсем другие результаты.

Почему не прошёл в финал? Думаю, на сегодня у него просто нет суперформы. Он не тот, который был три-четыре года назад. Я его не видела после гонки и не думаю, что прямо сейчас это нужно делать. Людям надо дать остыть немножко, а сразу лезть в душу — это очень плохо», – сказала Вяльбе в эфире канала «Россия 24».

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