Вяльбе: Большунов мог бы быть сегодня в призах, если бы стартовал. Я преклоняюсь перед ним

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе предположила, какой результат мог бы показать в коньковом спринте на Олимпийских играх – 2022 в Пекине Александр Большунов.

Олимпийский чемпион в скиатлоне принял решение не выходить на старт спринта за несколько часов до начала квалификации.



«Я бы не сказала, что спринт — это совсем не дистанция Большунова. Он бегает спринт, бегает его очень хорошо. Возможно, он был бы в призах, если бы стартовал. Может, Саня почувствовал, что именно на коньковый спринт большой уверенности нет. Я преклоняюсь перед ним. Человек, который живёт соревнованиями, принял решение не выйти на старт, чтобы подготовиться к следующей гонке, где реально можно бороться за золото. Думаю, можно только снять шляпу», – сказала Вяльбе в эфире канала «Россия 24».