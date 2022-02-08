Брат Клебо расплакался после победы Йоханнеса в спринте на Олимпийских играх — 2022

Ола Клебо, брат норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, не сумел сдержать слёз после победы члена семьи в коньковом спринте на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Теперь я чертовски тобой горжусь, Йоханнес. Я знаю, как дорого это тебе стоило», — написал младший Клебо.

Позднее Ола опубликовал в «Инстаграме» пост, посвящённый успеху брата.

Публикация доступна в «инстаграме» Ола Клебо.

«Растроганный, гордый и успокоившийся младший брат после огромного достижения старшего сегодня. Ты абсолютно необузданный и невероятно вдохновляющий! Поклон тебе от младшего брата, который надеется в дальнейшем проводить с тобой больше времени, чем в последние два года! На фото мы с прошлого визита в Китай вместе. Поздравляю, чемпион», — подписал Ола совместный снимок с Йоханнесом.

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