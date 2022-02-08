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Елена Вяльбе сравнила свои эмоции на Олимпиадах в Пхёнчхане и Пекине

Елена Вяльбе сравнила свои эмоции на Олимпиадах в Пхёнчхане и Пекине
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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе вспомнила о зимних Олимпийских играх – 2018 в Пхёнчхане, призёрами которых в отсутствии недопущенных лидеров стали недавние юниоры Александр Большунов и Денис Спицов.

6 февраля, уже на Играх-2022, Большунов и Спицов завоевали золото и серебро в скиатлоне.

«Это совсем разные соревнования. Эмоции, может, одни и те же. Я там радовалась за серебро и бронзу, здесь тоже радуюсь за серебро и бронзу. Рада, счастлива. Не могу сказать, больше там или здесь. Может, там больше из-за того, что не было лидеров, а эти юные ребята не подвели. Мы их ещё особо и не знали. Они были в юниорской команде, и мы так часто не виделись. Но они не спасовали и показали всему миру, на что способны. Я их уважаю, люблю, ценю», – сказала Вяльбе в эфире канала «Россия 24».

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