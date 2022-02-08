Елена Вяльбе — журналистам: вас летом не было, а теперь нас нет для вас

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о том, что интерес СМИ к лыжным гонкам возникает только раз в четыре года, когда лыжники завоёвывают медали на Олимпийских играх.
«На пресс-конференции перед Олимпиадой мы были вместе с биатлонистами. Один журналист спросил: «Вам не обидно, что во всех новостях номер один сейчас — это фигурное катание?» Я сказала, что нет. Я вообще не стремлюсь к тому, чтобы мы были распиаренными. Мой сын говорит: «Каждые четыре года страна вспоминает, что всё-таки есть лыжники». Думаю, в целом главное — показывать результаты. А как часто о нас говорят, пишут, какие мы распиаренные или нет — это вообще нас не интересует.
Мы очень закрытая федерация. Конечно, это в первую очередь моё такое мнение, что не надо лишний раз тревожить спортсменов. Когда за две недели до Олимпиады все вспомнили, что скоро соревнования, стали просить: «Дайте нам номера телефонов того, этого. Нам нужны фотографии, видео, интервью». Я спрашиваю: «А где вы были летом?» Ребята, когда все тренировались, вы могли приехать, поговорить с ними, сделать хорошие фильмы и сейчас их показывать. Вас не было, а теперь нас нет для вас», – сказала Вяльбе в эфире канала «Россия 24».
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