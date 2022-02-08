Сетер: попытка вывести Клебо из равновесия ради золотого мальчика Большунова провалилась

Норвежский журналист Эстен Сетер опубликовал в издании Dagbladet статью, посвящённую победе Йоханнеса Клебо в спринте на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), где он рассуждает о якобы неудавшихся планах российских лыжников.
«После скиатлона русские решили, что у них наконец-то появился шанс победить этого раздражающе быстрого норвежца. Но его у них не было. Теоретически российский план был ясен, они ставили на Сергея Устюгова. Но Йоханнесу не пришлось даже думать о российском ветеране в полуфинале спринта. Победа Клебо в спринте продемонстрировала его превосходство.
Попытка России вывести из равновесия Йоханнеса Клебо, чтобы у золотого мальчика Александра Большунова не было серьёзного сопротивления в оставшихся гонках Олимпиады, провалилась», — написал Сетер.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 9 февраля 2022
-
00:12
-
00:12
-
00:03
-
00:00
-
00:00
- 8 февраля 2022
-
23:54
-
23:48
-
23:39
-
23:36
-
23:24
-
23:07
-
23:04
-
22:49
-
22:38
-
22:34
-
22:20
-
22:17
-
22:09
-
22:06
-
22:04
-
21:53
-
21:53
-
21:35
-
21:33
-
21:30
-
21:11
-
21:08
-
21:02
-
20:49
-
20:44
-
20:34
-
20:25
-
20:23
-
20:17
-
20:15