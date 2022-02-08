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Сетер: попытка вывести Клебо из равновесия ради золотого мальчика Большунова провалилась

Сетер: попытка вывести Клебо из равновесия ради золотого мальчика Большунова провалилась
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Норвежский журналист Эстен Сетер опубликовал в издании Dagbladet статью, посвящённую победе Йоханнеса Клебо в спринте на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), где он рассуждает о якобы неудавшихся планах российских лыжников.

«После скиатлона русские решили, что у них наконец-то появился шанс победить этого раздражающе быстрого норвежца. Но его у них не было. Теоретически российский план был ясен, они ставили на Сергея Устюгова. Но Йоханнесу не пришлось даже думать о российском ветеране в полуфинале спринта. Победа Клебо в спринте продемонстрировала его превосходство.

Попытка России вывести из равновесия Йоханнеса Клебо, чтобы у золотого мальчика Александра Большунова не было серьёзного сопротивления в оставшихся гонках Олимпиады, провалилась», — написал Сетер.

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