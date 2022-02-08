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Т. Иванова рассказала о своём подвиге. Она завоевала медаль через 2 месяца после перелома

Т. Иванова рассказала о своём подвиге. Она завоевала медаль через 2 месяца после перелома
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Бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине российская саночница Татьяна Иванова рассказала, когда завершила восстановление от серьёзной травмы, полученной в ноябре 2021 года на первом этапе Кубка мира в Яньцине (Китай).

«Лангету сняла через пару дней после прибытия в Китай. Потому что соревнования были уже близко, и если до этого мне разрешали выходить на старт с костылём или с чьей-то помощью, то здесь сказали: «Давай сама». Вообще, когда травмировалась, понимала примерные сроки восстановления и смиряться с ситуацией не хотела. У меня и так пауза между Олимпийскими играми получилась 8 лет, а доводить её до 12… для меня это было слишком тяжело. И я всем говорила: «Нужно максимально быстро получить от врачей допуск».

Когда прилетела в Пекин, поймала какой-то Дзен и наслаждалась. На соревнования настраивалась, что нужно быть спокойной, проехать четыре попытки, и чтобы ничего не выбивало из колеи. Догнать немок было тяжело, уж очень большие отрывы. Но об удержании своей позиции всё время не думала, хотела просто провести два хороших заключительных заезда», — приводит слова Ивановой пресс-служба ОКР.

Татьяна Иванова, санный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Татьяна Иванова, санный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Саночница Иванова — герой Олимпиады. Недавно она не могла ходить, а теперь — с медалью! Саночница Иванова — герой Олимпиады. Недавно она не могла ходить, а теперь — с медалью!
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