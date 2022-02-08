Т. Иванова рассказала о своём подвиге. Она завоевала медаль через 2 месяца после перелома

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине российская саночница Татьяна Иванова рассказала, когда завершила восстановление от серьёзной травмы, полученной в ноябре 2021 года на первом этапе Кубка мира в Яньцине (Китай).
«Лангету сняла через пару дней после прибытия в Китай. Потому что соревнования были уже близко, и если до этого мне разрешали выходить на старт с костылём или с чьей-то помощью, то здесь сказали: «Давай сама». Вообще, когда травмировалась, понимала примерные сроки восстановления и смиряться с ситуацией не хотела. У меня и так пауза между Олимпийскими играми получилась 8 лет, а доводить её до 12… для меня это было слишком тяжело. И я всем говорила: «Нужно максимально быстро получить от врачей допуск».
Когда прилетела в Пекин, поймала какой-то Дзен и наслаждалась. На соревнования настраивалась, что нужно быть спокойной, проехать четыре попытки, и чтобы ничего не выбивало из колеи. Догнать немок было тяжело, уж очень большие отрывы. Но об удержании своей позиции всё время не думала, хотела просто провести два хороших заключительных заезда», — приводит слова Ивановой пресс-служба ОКР.
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