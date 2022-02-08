Норвежский журналист: не факт, что Устюгов ещё выступит на Олимпиаде, хотя ему обещали

Норвежский журналист Эстен Сетер прокомментировал слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе касательно выступления Сергея Устюгова в спринте на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Устюгов не сумел побороться за медали, выбыв в полуфинальной стадии. Подводя итоги, Вяльбе заявила, что выступление Устюгова «стало самым большим огорчением». Позднее стало известно, что Устюгов не выступит в командном спринте на Олимпиаде.

«Слово Вяльбе – закон в российских лыжных гонках. Не факт, что Сергей Устюгов ещё выступит на этих Играх, хотя ему обещали и спринтерскую эстафету, и классическую 4x10 км», — приводит слова Сетера Dagbladet.

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