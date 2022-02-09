Сетер: лыжные гонки стали чище, поэтому Клебо всё равно на класс выше могучего Большунова

Норвежский журналист Эстен Сетер опубликовал в издании Dagbladet статью «Русские хотят его достать», посвящённую победе Йоханнеса Клебо в спринте на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), где в том числе рассуждает о соперничестве норвежца с россиянином Александром Большуновым.

«Мы говорим о нынешней культуре лыжных гонок. Очевидно, что в гораздо более чистом виде спорта всегда побеждают более техничные лыжники. Так, Йоханнес Клебо со своим игривым шоу всё равно на класс выше даже могучего Александра Большунова. Поэтому русские так и не взяли его», — написал Сетер.

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