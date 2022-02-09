Кентен Фийон Майе: после двух промахов уже не рассчитывал на победу

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал победу в индивидуальной гонке на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Может, гонка казалась простой, но мне сегодня было очень тяжело. После двух промахов уже не рассчитывал на победу, разве что на попадание на пьедестал. Только сейчас начинаю осознавать, что стал олимпийским чемпионом, это потрясающе. Прошлая Олимпиада была такой трудной… Я мог только мечтать, чтобы всё прошло как сейчас. Мы с командой показали отличный результат в смешанной эстафете, а сегодня я снова поднялся на пьедестал, но уже на первое место!

Золото Олимпиады было моей мечтой, которая воплотилась в жизнь. Это важный момент, моя главная цель на сезон достигнута. Сегодня я был уверен на стрельбище и на трассе. Доверился себе. Видимо, это стало ключом к победе.

Я так много работал ради этого золота. Благодарен своей семье, друзьям, товарищам по команде. Они были со мной на этом пути и помогли мне стать олимпийским чемпионом», — приводит слова Фийона Майе пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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