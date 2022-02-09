Елена Вяльбе рассказала, когда будет сформирован состав на мужскую эстафету

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о том, как будет формироваться состав на мужскую эстафетную гонку на Олимпийских играх – 2022.
«Для этого нужно сначала пробежать 15 км. Там стартуют Иван Якимушкин, Илья Семиков, которых мы пока не видели. Интересно, как эту гонку пробежит Алексей Червоткин, который провалился в скиатлоне. Мне кажется, в первой гонке у него было состояние не то что не боевое, но даже не тренировочное. Я бы рассматривала того же Артёма Мальцева, да и Сергея Устюгова не сбрасываю со счетов — он вполне может оказаться в четвёрке, тем более что все мы знаем его как командного бойца. Здесь много факторов, и полемики по составу эстафеты тоже, думаю, будет много. Главное — принять правильное решение, определить, кто из спортсменов на каком этапе может оказаться максимально полезен», — приводит слова Вяльбе RT.
Мужская эстафетная гонка на Олимпиаде в Пекине пройдёт 13 февраля.
- 9 февраля 2022
-
01:32
-
01:12
-
01:01
-
00:56
-
00:41
-
00:39
-
00:32
-
00:28
-
00:21
-
00:12
-
00:12
-
00:03
-
00:00
-
00:00
- 8 февраля 2022
-
23:54
-
23:48
-
23:39
-
23:36
-
23:24
-
23:07
-
23:04
-
22:49
-
22:38
-
22:34
-
22:20
-
22:17
-
22:09
-
22:06
-
22:04
-
21:53
-
21:53
-
21:35
-
21:33
-
21:30
-
21:11