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Елена Вяльбе рассказала, когда будет сформирован состав на мужскую эстафету

Елена Вяльбе рассказала, когда будет сформирован состав на мужскую эстафету
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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о том, как будет формироваться состав на мужскую эстафетную гонку на Олимпийских играх – 2022.

«Для этого нужно сначала пробежать 15 км. Там стартуют Иван Якимушкин, Илья Семиков, которых мы пока не видели. Интересно, как эту гонку пробежит Алексей Червоткин, который провалился в скиатлоне. Мне кажется, в первой гонке у него было состояние не то что не боевое, но даже не тренировочное. Я бы рассматривала того же Артёма Мальцева, да и Сергея Устюгова не сбрасываю со счетов — он вполне может оказаться в четвёрке, тем более что все мы знаем его как командного бойца. Здесь много факторов, и полемики по составу эстафеты тоже, думаю, будет много. Главное — принять правильное решение, определить, кто из спортсменов на каком этапе может оказаться максимально полезен», — приводит слова Вяльбе RT.

Мужская эстафетная гонка на Олимпиаде в Пекине пройдёт 13 февраля.

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