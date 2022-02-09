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Вяльбе: Ступак перед гонкой на взводе была и в гонке металась

Вяльбе: Ступак перед гонкой на взводе была и в гонке металась
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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о непопадании Натальи Непряевой и Юлии Ступак в полуфинал конькового спринта на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Конечно же, это неудача и расстройство. Просто это две разные ситуации. Моё впечатление, что Ступак немного перенервничала. Она была перед гонкой на взводе, как-то внутренне металась. Она и в гонке металась. То в одну сторону дёрнется, то в другую. Такого не бывает, когда Юля в себе уверена. Конечно, её подкосил скиатлон, нужно просто успокоиться. Тем более что впереди хорошая гонка, где никого рядом не будет, не нужно дёргаться. Надо настраиваться на длинную эстафету, и всё будет хорошо», — приводит слова Вяльбе RT.

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