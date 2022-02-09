Петухов: не понимаю, что происходит с нашими лыжниками в группе Маркуса Крамера

Чемпион мира по лыжным гонкам, призёр Олимпиады 2010 года в Ванкувере Алексей Петухов высказался о результатах российских лыжников на Олимпиаде-2022, которые готовились в группе тренера Маркуса Крамера.

В состав группы Крамера входят Глеб Ретивых, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Артём Мальцев, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Юлия Ступак и Христина Мацокина.

«Что происходит с нашими в группе Маркуса Крамера, я не понимаю. Я общался недавно с одним спортсменом из его группы: был выполнен большой объём работы, и, видимо, ребята никак не могут отойти от той нагрузки, которая была на предсезонке.

Юлия Ступак в квалификации спринта показала четвёртое время. Я думал, что она будет рассчитывать на борьбу в финальных забегах, но опять-таки не сложилось. Видимо, нет психологической уверенности, которая на 50 процентов решает исход гонки», — приводит слова Петухова Metaratings.

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