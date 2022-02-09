Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Йоханнес Клебо: сегодня задница была чуть меньших масштабов

Йоханнес Клебо: сегодня задница была чуть меньших масштабов
Комментарии

Четырёхкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо прокомментировал победу в спринте коньковым ходом. Это четвёртое олимпийское золото в карьере Клебо. Три предыдущие золотые медали 25-летний норвежец взял на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

«Сегодня задница была чуть меньших масштабов. Сегодня было много эмоций. Добираемся до финиша и видим стоящего смазчика со слезами на глазах. Начало воскресенья было ужасным. В последние два дня было утомительно пытаться изменить ситуацию, выйти на положительные эмоции и с нетерпением ждать сегодняшней гонки», — приводит слова Клебо Nettavisen.

Напомним, в первой гонке в скиатлоне Клебо занял лишь 40-е место, уступив россиянину Александру Большунову более девяти минут. После этого, проходя мимо журналистов, Клебо сказал: «Это задница».

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

«Плохая новость для наших лыжников». Что пишет норвежская пресса после победы Клебо «Плохая новость для наших лыжников». Что пишет норвежская пресса после победы Клебо
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022