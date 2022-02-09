Йоханнес Клебо: сегодня задница была чуть меньших масштабов

Четырёхкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо прокомментировал победу в спринте коньковым ходом. Это четвёртое олимпийское золото в карьере Клебо. Три предыдущие золотые медали 25-летний норвежец взял на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

«Сегодня задница была чуть меньших масштабов. Сегодня было много эмоций. Добираемся до финиша и видим стоящего смазчика со слезами на глазах. Начало воскресенья было ужасным. В последние два дня было утомительно пытаться изменить ситуацию, выйти на положительные эмоции и с нетерпением ждать сегодняшней гонки», — приводит слова Клебо Nettavisen.

Напомним, в первой гонке в скиатлоне Клебо занял лишь 40-е место, уступив россиянину Александру Большунову более девяти минут. После этого, проходя мимо журналистов, Клебо сказал: «Это задница».

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