«Ужасно впечатляюще». Тренер сборной Норвегии — о золоте Клебо в спринте коньковым ходом

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал победу Йоханнеса Хёсфлота Клебо в спринте коньковым ходом.
«Замечательный спортсмен. Он подталкивал себя снова и снова — и продолжает добиваться результатов. Это что-то ужасно впечатляющее», — приводит слова Носсума Nettavisen.
Вторым финишировал итальянец Федерико Пеллегрино, бронзу завоевал россиянин Александр Терентьев.
Это четвёртое олимпийское золото в карьере Клебо. Три предыдущие золотые медали 25-летний норвежец завоевал на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.
Напомним, в первой гонке — в скиатлоне — Клебо занял лишь 40-е место, уступив победившему в ней россиянину Александру Большунову более девяти минут.
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