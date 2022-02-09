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Йоханнес Клебо рассказал о нервном срыве накануне спринта коньковым ходом

Йоханнес Клебо рассказал о нервном срыве накануне спринта коньковым ходом
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Четырёхкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо рассказал о нервном срыве перед спринтом коньковым ходом. В этой гонке норвежец завоевал золотую медаль.

«Я нервничал. Мне было холодно целый день. Прошлой ночью мне было так плохо, что я задавался вопросом, смогу ли я начать, потому что я не мог спать. Это было ужасно», — приводит слова Клебо Nettavisen.

Это четвёртое олимпийское золото в карьере Клебо. Три предыдущие золотые медали 25-летний норвежец взял на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

Напомним, в первой гонке — в скиатлоне — Клебо занял лишь 40-е место, уступив победившему в ней россиянину Александру Большунову более девяти минут.

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