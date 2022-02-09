Российские болельщики обратились к Йоханнесу Клебо после его победы в спринте на Олимпиаде
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Российские болельщики обратились к норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо после его победы в спринте на Олимпийских играх в Пекине. По окончании гонки Клебо написал в своём «инстаграме»: «Словами не описать это чувство. Мы сделали это!»
В комментариях болельщики по-русски обратились к Йоханнесу:
«Лучший! Я верила в тебя».
«Здорово. Лучший. И наш Александр большой молодец».
«Поздравляем вас и вашу команду!»
«Браво! Браво! Поздравляем от души!»
«Поздравляем!»
«С победой! Сильно».
Серебро в спринте завоевал итальянец Федерико Пеллегрино. Бронзовым призёром стал россиянин Александр Терентьев.
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