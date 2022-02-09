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Терентьев опубликовал пост после завоевания бронзы на Олимпиаде, Губерниев оценил

Терентьев опубликовал пост после завоевания бронзы на Олимпиаде, Губерниев оценил
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Российский лыжник Александр Терентьев опубликовал пост в своём «инстаграме» после завоевания бронзовой медали в спринте на Олимпийских играх в Пекине.

«Даааа, это бронза», — написал Терентьев, добавив эмодзи.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Терентьева.

Пост Александра оценил известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В комментарии он написал: «Молодец».

Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин. Спринт. Мужчины. Финал
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.58,06.
2. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,26.
3. Александр Терентьев (Россия) +1,31.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

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