Американский и шведский лыжники отреагировали на пост Терентьева, опубликовав эмодзи

Американский лыжник Бен Огден и швед Вильям Порома отреагировали на пост россиянина Александра Терентьева, завоевавшего бронзовую медаль в спринте на Олимпийских играх в Пекине (Китай). После гонки россиянин в своём «инстаграме» написал «Даааа, это бронза».

Огден и Порома в комментарии разместили эмодзи.

Фото: «Инстаграм» Александра Терентьева

Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин. Спринт. Мужчины. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.58,06.

2. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,26.

3. Александр Терентьев (Россия) +1,31.

Александр впервые в карьере завоевал олимпийскую медаль. Игры в Пекине завершатся 20 февраля.

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