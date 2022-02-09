Американский и шведский лыжники отреагировали на пост Терентьева, опубликовав эмодзи

Американский лыжник Бен Огден и швед Вильям Порома отреагировали на пост россиянина Александра Терентьева, завоевавшего бронзовую медаль в спринте на Олимпийских играх в Пекине (Китай). После гонки россиянин в своём «инстаграме» написал «Даааа, это бронза».
Огден и Порома в комментарии разместили эмодзи.
Фото: «Инстаграм» Александра Терентьева
Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин. Спринт. Мужчины. Финал
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.58,06.
2. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,26.
3. Александр Терентьев (Россия) +1,31.
Александр впервые в карьере завоевал олимпийскую медаль. Игры в Пекине завершатся 20 февраля.
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