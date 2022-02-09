Россиянки не вошли в топ-30 после первой попытки в слаломе на ОИ, Шиффрин не финишировала

На Олимпийских играх в Пекине (Китай) прошла первая попытка у горнолыжниц в слаломе. Лучший результат продемонстрировала немка Лена Дюрр (52,17). Второе место заняла швейцарка Мишель Гизен (+0,03). Третьей стала шведка Сара Хектор (+0,12).
Двукратная олимпийская чемпионка американка Микаэла Шиффрин не финишировала.
В первой попытке выступили три россиянки. Екатерина Ткаченко заняла 34-е место (+3,80), Анастасия Горностаева стала 39-й (+4,22), Полина Мельникова — 41-й (+4,69). Вторая попытка начнётся в 8:45 мск.
Всего на Олимпиаде будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры — 2022 завершатся 20 февраля.
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