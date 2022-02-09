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Россиянки не вошли в топ-30 после первой попытки в слаломе на ОИ, Шиффрин не финишировала

Россиянки не вошли в топ-30 после первой попытки в слаломе на ОИ, Шиффрин не финишировала
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На Олимпийских играх в Пекине (Китай) прошла первая попытка у горнолыжниц в слаломе. Лучший результат продемонстрировала немка Лена Дюрр (52,17). Второе место заняла швейцарка Мишель Гизен (+0,03). Третьей стала шведка Сара Хектор (+0,12).

Двукратная олимпийская чемпионка американка Микаэла Шиффрин не финишировала.

В первой попытке выступили три россиянки. Екатерина Ткаченко заняла 34-е место (+3,80), Анастасия Горностаева стала 39-й (+4,22), Полина Мельникова — 41-й (+4,69). Вторая попытка начнётся в 8:45 мск.

Всего на Олимпиаде будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры — 2022 завершатся 20 февраля.

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Олимпиада 2022. Горнолыжный спорт
Женщины. Слалом. 1-я попытка
09 февраля 2022, среда. 05:15 МСК
Окончено
1
Лена Дюрр
Германия
52.17
2
Мишель Гизен
Швейцария
+0.03
3
Сара Хектор
Швеция
+0.12
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