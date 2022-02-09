Все российские спортсменки прошли в 1/8 финала в сноуборд-кроссе на ОИ-2022

В Чжанцзякоу (Китай) на стадионе «Снежный парк Гэньтин» состоялся второй этап квалификации в соревнованиях по сноуборду у женщин в сноуборд-кроссе. Россию в этом виде программы представляли Кристина Пауль, Екатерина Локтева-Загорская, Мария Васильцова и Александра Паршина.



Лучший результат у России в первом этапе квалификации показала Пауль, показав результат в 1:24.76. Локтева-Загорская стала 22-й, преодолев трассу за 1:26.22. Васильцова заняла 24 место (1:26.39). А Паршина стала 27-й, её результат – 1:27.16.



Во втором этапе квалификации Паршина завершила заезд за 1:24.76, Васильцова – за 1:25.90, Локтева-Загорская – за 1:26.41.



Таким образом, все российские спортсменки прошли в 1/8 финала на Олимпийских играх 2022 года.



Напомним, Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.