Христина Мацокина опубликовала пост после неудачи в квалификации спринта на ОИ-2022

Лыжница сборной России Христина Мацокина опубликовала пост в «Инстаграме», после того как не смогла преодолеть барьер квалификации в спринте на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Спортсменка показала лишь 45-й результат в квалификации.

«Приснится же такое...» — написала она, прикрепив текст к своей фотографии с Олимпиады.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Христины Мацокиной.

Золото в спринте завоевала шведка Йонна Сундлинг. Серебряным призёром стала её соотечественница Майя Дальквист. Бронза досталась американке Джессике Диггинс. Россиянка Вероника Степанова выбыла на стадии полуфинала. Наталья Непряева и Юлия Ступак завершили борьбу в четвертьфинале.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022





Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.



