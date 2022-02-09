Христина Мацокина опубликовала пост после неудачи в квалификации спринта на ОИ-2022

Лыжница сборной России Христина Мацокина опубликовала пост в «Инстаграме», после того как не смогла преодолеть барьер квалификации в спринте на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Спортсменка показала лишь 45-й результат в квалификации.
«Приснится же такое...» — написала она, прикрепив текст к своей фотографии с Олимпиады.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Христины Мацокиной.
Золото в спринте завоевала шведка Йонна Сундлинг. Серебряным призёром стала её соотечественница Майя Дальквист. Бронза досталась американке Джессике Диггинс. Россиянка Вероника Степанова выбыла на стадии полуфинала. Наталья Непряева и Юлия Ступак завершили борьбу в четвертьфинале.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 9 февраля 2022
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