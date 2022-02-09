Артём Мальцев опубликовал пост после пятого места в спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине
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Лыжник сборной России Артём Мальцев опубликовал пост в «Инстаграме», после того как занял пятое место в финале спринта коньковым ходом на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай).
«Второй старт на Олимпиаде, спринт, пятое место», — написал он, прикрепив текст к своему фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Артёма Мальцева.
Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин. Спринт. Мужчины. Финал
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.58,06.
2. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,26.
3. Александр Терентьев (Россия) +1,31.
4. Йони Мяки (Финляндия) +2,12.
5. Артём Мальцев (Россия) +3,59.
6. Оскар Свенссон (Швеция) +6,17.
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