Артём Мальцев опубликовал пост после пятого места в спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине

Лыжник сборной России Артём Мальцев опубликовал пост в «Инстаграме», после того как занял пятое место в финале спринта коньковым ходом на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай).

«Второй старт на Олимпиаде, спринт, пятое место», — написал он, прикрепив текст к своему фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Артёма Мальцева.

Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин. Спринт. Мужчины. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.58,06.

2. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,26.

3. Александр Терентьев (Россия) +1,31.

4. Йони Мяки (Финляндия) +2,12.

5. Артём Мальцев (Россия) +3,59.

6. Оскар Свенссон (Швеция) +6,17.

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