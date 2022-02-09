Юлия Ступак — после неудачи в спринте на Олимпиаде: удача, фортуна, ау, я здесь

Российская лыжница Юлия Ступак отреагировала на неудачное выступление в спринтерской гонке на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Она не смогла пробиться в полуфинал.

«Удача, фортуна, аууу, я здесь», — написала Ступак в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Юлии Ступак

В первом четвертьфинале соперницами Ступак были Йонна Сундлинг (Швеция), Рози Бреннен (США), Анамария Лампич (Словения), Дарья Бьютти (Канада), Катерина Ганц (Италия). Ступак заняла четвёртое место. Победу в четвертьфинале одержала Сундлинг. Она же в итоге выиграла золото.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

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