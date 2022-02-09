Евгения Буртасова: самый холодный день в моей жизни

Российская биатлонистка Евгения Буртасова опубликовала пост после выступления в индивидуальной гонке на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Она заняла 77-е место.

«Самый холодный день в моей жизни», — написала Буртасова.

Пост доступен в «инстаграме» Евгении Буртасовой.

Биатлон. Олимпийские игры. Пекин, Китай

Индивидуальная гонка. Женщины

1. Денизе Херрман (Германия) — 44.12,7 (1).

2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) +9,4 (1).

3. Марте Рёйселанд (Норвегия) +15,3 (2)...

9. Кристина Резцова (Россия) +1.13,1 (2)...

23. Светлана Миронова (Россия) +3.46,6 (3)...

77. Евгения Буртасова (Россия) +9.07,6 (6).

78. Ульяна Нигматуллина (Россия) +9.29,4 (10).

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