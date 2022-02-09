Анна Щербакова рассказала об эмоциях от короткой программы фигуристов на Олимпиаде

Российская фигуристка Анна Щербакова сообщила, что побывала на выступлениях мужчин в короткой программе на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай), и рассказала о своих эмоциях.

«Пришла посмотреть на выступления мальчиков. Болела, переживала и восхищалась. Удачи в произвольной!» — написала Щербакова.

Пост доступен в «инстаграме» Анны Щербаковой.

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа

1. Нэйтан Чен (США) — 113,97.

2. Юма Кагияма (Япония) — 108,12.

3. Сёма Уно (Япония) — 105,90...

7. Евгений Семененко (Россия) — 95,76…

15. Марк Кондратюк (Россия) — 86,11…

23. Андрей Мозалёв (Россия) — 77,05.

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