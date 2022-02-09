Анна Щербакова рассказала об эмоциях от короткой программы фигуристов на Олимпиаде

Российская фигуристка Анна Щербакова сообщила, что побывала на выступлениях мужчин в короткой программе на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай), и рассказала о своих эмоциях.
«Пришла посмотреть на выступления мальчиков. Болела, переживала и восхищалась. Удачи в произвольной!» — написала Щербакова.
Пост доступен в «инстаграме» Анны Щербаковой.
Олимпиада-2022. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа
1. Нэйтан Чен (США) — 113,97.
2. Юма Кагияма (Япония) — 108,12.
3. Сёма Уно (Япония) — 105,90...
7. Евгений Семененко (Россия) — 95,76…
15. Марк Кондратюк (Россия) — 86,11…
23. Андрей Мозалёв (Россия) — 77,05.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.
- 9 февраля 2022
-
09:27
-
09:24
-
09:06
-
08:58
-
08:54
-
08:50
-
08:32
-
08:28
-
08:22
-
08:18
-
08:12
-
08:06
-
08:00
-
07:58
-
07:55
-
07:52
-
07:43
-
07:13
-
07:08
-
07:00
-
07:00
-
06:59
-
06:45
-
06:34
-
06:23
-
06:10
-
06:00
-
05:00
-
04:59
-
04:00
-
03:50
-
03:00
-
01:32
-
01:12
-
01:01