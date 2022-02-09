Сергей Устюгов объяснил свои слова о возможном завершении карьеры

Лыжник сборной России Сергей Устюгов прокомментировал свои слова о возможном завершении карьеры. Напомним, после невыхода в финал спринта на Олимпиаде-2022 в Пекине Устюгов сказал: «Я не намекаю о завершении карьеры, но начинаю об этом задумываться».
«Всем привет. Спасибо, что пишете, переживаете. Наверное, вы расстроились больше, чем я. В СМИ много информации о том, что я отказываюсь от гонок, о том, что завершаю карьеру. Это всё неправда. Это, наверное, кто как прочитал, кто как подумал.
Сегодня хороший день, день отдыха. Сходили немного прогулялись с Маркусом, с Артёмом (Крамером и Мальцевым. — Прим. «Чемпионата»). Так что всё хорошо, не переживайте. Спасибо, что поддерживаете. Очень много сообщений от вас приходит. Всем спасибо», — рассказал Устюгов в видео, выложенном в «сториз» его «инстаграма».
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