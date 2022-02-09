Результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде могут быть пересмотрены

Результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине (Китай) могут быть пересмотрены, сообщает AP. Соревнования завершились 7 февраля. Победу одержала сборная России, второе место заняла команда США, третьей стала Япония.
Однако церемония награждения до сих пор не была проведена. Это связано с продолжающимся юридическим спором, который может повлиять на распределение медалей.
Представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что церемонию награждения перенесли из-за необходимости получения юридической консультации от международной федерации.
«В это дело вовлечены спортсмены, которые выиграли медали. Все делают всё возможное, чтобы ситуация разрешилась как можно скорее», — заявил Адамс.
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- 9 февраля 2022
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