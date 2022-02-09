Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде могут быть пересмотрены

Результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде могут быть пересмотрены
Комментарии

Результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине (Китай) могут быть пересмотрены, сообщает AP. Соревнования завершились 7 февраля. Победу одержала сборная России, второе место заняла команда США, третьей стала Япония.

Однако церемония награждения до сих пор не была проведена. Это связано с продолжающимся юридическим спором, который может повлиять на распределение медалей.

Представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что церемонию награждения перенесли из-за необходимости получения юридической консультации от международной федерации.

«В это дело вовлечены спортсмены, которые выиграли медали. Все делают всё возможное, чтобы ситуация разрешилась как можно скорее», — заявил Адамс.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.

Новость по теме
Итоговая турнирная таблица командных соревнований фигуристов на Олимпиаде в Пекине
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022