Результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде могут быть пересмотрены

Результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине (Китай) могут быть пересмотрены, сообщает AP. Соревнования завершились 7 февраля. Победу одержала сборная России, второе место заняла команда США, третьей стала Япония.

Однако церемония награждения до сих пор не была проведена. Это связано с продолжающимся юридическим спором, который может повлиять на распределение медалей.

Представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что церемонию награждения перенесли из-за необходимости получения юридической консультации от международной федерации.

«В это дело вовлечены спортсмены, которые выиграли медали. Все делают всё возможное, чтобы ситуация разрешилась как можно скорее», — заявил Адамс.

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