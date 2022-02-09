Александра Трусова дважды упала на тренировке ОИ-2022, Камила Валиева не вышла на лёд

Российская фигуристка Александра Трусова исполнила четыре четверных прыжка на тренировке зимней Олимпиады-2022 в Пекине и дважды упала, а другая россиянка, Камила Валиева, не вышла на лёд, сообщает Sport24.
Трусова чисто исполнила четыре четверных прыжка по время прогона произвольной программы под музыку: флип, тулуп, лутц в каскаде с тройным тулупом и лутц в каскаде с ойлером и тройным сальховом. Также фигуристка упала на четверном сальхове и с тройного лутца в конце прогона.
Анна Щербакова чисто исполнила два четверных: сольные лутц и флип, также фигуристка допустила бабочку на флипе. Кроме того, у Анны получился каскад тройной лутц + тройной риттбергер.
Камила Валиева, которая 7 февраля стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, на тренировку не вышла.
Короткую программу на ОИ женщины покажут 15 февраля, произвольную — 17 февраля.
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