Тренер сборной России объяснил, почему Большунова не заменили на другого лыжника в спринте

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, почему Александра Большунова, который отказался от выступления в спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине, не стали заменять на другого лыжника. Золото в спринте завоевал норвежец Йоханнес Клебо, россиянин Александр Терентьев стал третьим, Артём Мальцев — пятым, Сергей Устюгов выбыл в полуфинале.
«К сожалению, разговор с Александром Большуновым произошёл очень поздно. Можно было что-то менять, но спортсмены уже проделали тренировочную работу, не было специальной подводки к спринту. Иван Якимушкин изъявлял желание стартовать в спринте, но до этого он проделал работу другой мощности, которая не позволяла ему успешно выступать в коньке. Так и решили оставить четвёртое место вакантным», — приводит слова Бородавко Metaratings.
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