Результаты командника ОИ могут пересмотреть из-за допинг-теста российского фигуриста

Результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине (Китай) могут быть пересмотрены из-за ситуации с допинг-тестом фигуриста сборной России. Об этом сообщает Inside the Games.

По информации издания, проблема возникла с тестом спортсмена, сданным перед Олимпиадой.

Напомним, соревнования завершились 7 февраля. Победу одержала сборная России, второе место заняла команда США, третьей стала Япония.

Ранее представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что церемонию награждения перенесли из-за необходимости получения юридической консультации от международной федерации.

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