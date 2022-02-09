Результаты командника ОИ могут пересмотреть из-за допинг-теста российского фигуриста
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Результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине (Китай) могут быть пересмотрены из-за ситуации с допинг-тестом фигуриста сборной России. Об этом сообщает Inside the Games.
По информации издания, проблема возникла с тестом спортсмена, сданным перед Олимпиадой.
Напомним, соревнования завершились 7 февраля. Победу одержала сборная России, второе место заняла команда США, третьей стала Япония.
Ранее представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что церемонию награждения перенесли из-за необходимости получения юридической консультации от международной федерации.
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