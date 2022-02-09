Губерниев нецензурно отреагировал на новость о сомнительном тесте российского фигуриста
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что результаты командного турнира на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай) могут пересмотреть из-за допинг-теста российского фигуриста.
«Если это правда, то это *** [трындец]. Нам только этого не хватало. Ждём разбирательств. Вспоминаются слова незабвенного Черномырдина: «Никогда такого не было — и вот опять», — рассказал Дмитрий Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, соревнования завершились 7 февраля. Победу одержала сборная России, второе место заняла команда США, третьей стала Япония.
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