4 россиян не вышли на тренировку на фоне ситуации с допинг-тестом в команднике на ОИ-2022

Четыре представителя сборной России, выигравшие золото в командном турнире по фигурному катанию, сегодня, 9 февраля, не вышли на тренировку на Олимпийских играх в Пекине. Это Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина / Александра Галлямов, сообщает журналистка Кристин Бреннан в своём «твиттере».

Это произошло на фоне появления информации о проблеме с допинг-тестом у одного из членов сборной России, участвовавших в командных соревнованиях.

Ранее представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что церемонию награждения перенесли из-за необходимости получения юридической консультации от международной федерации.

Россия завоевала золото в командном турнире, серебро — у США, бронза — у Японии.

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